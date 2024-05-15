Üye Girişi
Haberler

Boyabat'ta köylere su tankerleri dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için köylere su tankeri dağıtıldı. Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyon üyelerine orman yangınlarına ilk müdahale ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Köy muhtarlarına su tankerleri verilerek yangına müdahale edilmesi amaçlandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için köylere su tankeri dağıtıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, komisyon üyelerine orman yangınlarına ilk müdahale ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ardından Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için köy muhtarlarına su tankerleri verildi.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran, gazetecilere, amaçlarının yangına anında müdahale ederek söndürmek olduğunu söyledi.

Muhtarların kendilerine dağıtılan tankerleri her zaman kullanımıma hazır durumda bekletmeleri gerektiğini vurgulayan Ayran, "Bu anlamda su tankerlerinin çalışır vaziyette bulundurulması yönünde komisyon kararı da alındı. Biz ilçe merkezinden ne kadar hızlı hareket etsek de tankerlerimiz sayesinde bizlerden önce muhtarlarımız yangına müdahale ederek, inşallah ormanlarımızı yangına karşı koruyacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Kumpas iddialarına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

Kumpas iddialarına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title