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Sinop'ta araç büyükbaş hayvana çarptı

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Sinop'ta meydana gelen kazada bir araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen kazada bir araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Kaza, Korucuk Mahallesi Saraç mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Samsun istikametine seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen 57 ABB 902 plakalı otomobil, Pervane Yokuşu'nda aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu otomobilin ön kısmı hasar görürken, büyükbaş hayvan ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri kontrollü bir şekilde ulaşımı sağlarken, otomobildeki 3 kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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