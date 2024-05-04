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Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 şahıs gözaltına alındı

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 19 kişi uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili olarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında binlerce gram uyuşturucu madde, silah ve cep telefonu ele geçirildi.

Sinop merkezli 7 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Sinop'a uyuşturucu madde getirerek satışını yapan, kullanan şahıslara yönelik Sinop merkezli 7 ilde (Sinop, Çorum, Tokat, Edirne, Tekirdağ, Manisa, Elazığ) 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyonlar sonucu uyuşturucu satışı yapan 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Sinop genelinde uyuşturucu madde kullanan 36 şahsa da kullanmaktan toplam 55 şahsa uyuşturucu satmak ve kullanmaktan gerekli yasal işlem başlatıldı.

Sinop Narkoçelik operasyonu kapsamında yapılan arama ve yakalamalarda bin 421 gram bonzai, 987 gram kubar esrar, 271 adet sentetik ecza hap, 2 adet ekstazi hap, 10 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 10 adet kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Sinop Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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