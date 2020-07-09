Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu kesik yedi Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, son maçta hata yapan genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip. 4 MAÇTA 2'ŞER GALİBİYET VE YENİLGİ Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı. Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. 6 OYUNCU SARI KART CEZASI SINIRINDA Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin ve Domagoj Vida'nın 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede oynayabilecek. QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek. İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan Gönül, Roco, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Diaby, Burak Yılmaz. KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Meriah, Hadadi, Fernandes, Aytaç, Hajradinovic, Pavelka, Quaresma, Thiam, Koita.