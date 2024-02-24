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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Utanmazlar

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"UTANMAZLAR"

Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın o paylaşımı binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Utanmazlar

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (6)

tamer durmaz:

Barış alperde faul yoktu kayseri maçında ama adama dokununca penaltı verdiler hemen ve gs böyle maç kazandı ozaman niye böyle paylaşımlar yapmadı gs

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Spectrum:

prag'dan yediklerini unutturmak için gündem değiştirme çabalar... her zaman ki gs işte

yanıt35
yanıt28
uğur baş:

Utanmadan saha ortasında galibiyeti kutluyor yazık ya Var mı ?? futbol takımı

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tamer durmaz:

Evt fener bugun kötüydü ama birtane penaltımız birtanede ofsayt diye verilmiyen golumuz var

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Mehmet Ceylan:

Sizin kadar tecrübe kazanamamışlar daha, ondandır.

yanıt4
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Mehmet Ceylan:

Keşke “Ofsaytımsı”da da böyle utanabilseydiniz, ulan 25 yıldır size geçilen kıyakları görüyorsunuz ama utanmadan hala konuşabiliyorsunuz.

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