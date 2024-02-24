Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım: Utanmazlar
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
"UTANMAZLAR"
Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın o paylaşımı binlerce etkileşim aldı.
İşte o paylaşım;