Bütün ülke onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcusundan penaltı pozisyonu için açıklama

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Yunus Emre Gedik, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Yunus Emre'nin penaltıya sebebiyet vermesiyle Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Fakat mücadelenin ardından futbolseverler pozisyonun penaltı olup olmadığına dair büyük bir tartışmaya girdi. Tüm ülkenin konuştuğu ve pozisyonu büyük tatışma yaratan Yunus Emre, maçın ardından penaltı pozisyonu için çıkan bazı haberleri yalanladı.

Yunus Emre'nin penaltı pozisyonu

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan futbolcu, "Maçtan sonra sosyal medyada ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.