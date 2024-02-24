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Bütün ülke onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcusundan penaltı pozisyonu için açıklama

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Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Yunus Emre Gedik, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Yunus Emre'nin penaltıya sebebiyet vermesiyle Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Fakat mücadelenin ardından futbolseverler pozisyonun penaltı olup olmadığına dair büyük bir tartışmaya girdi. Tüm ülkenin konuştuğu ve pozisyonu büyük tatışma yaratan Yunus Emre, maçın ardından penaltı pozisyonu için çıkan bazı haberleri yalanladı.

Bütün ülke onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcususundan penaltı pozisyonu için açıklamaYunus Emre'nin penaltı pozisyonu

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan futbolcu, "Maçtan sonra sosyal medyada ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Bütün ülke onu konuşuyor! Kasımpaşa'nın futbolcususundan penaltı pozisyonu için açıklama

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (2)

Cevdet Karaduman:

Ben bir fb li olarak oynadığımız oyundan ve attığımız penaltıdan utandım çok ayıp bu oyun bize yakışmıyor bizi her zaman hakemler kurtarmaz.

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Erdoğan Karacaoğlan:

Bu hakemlere hesap soracak bı merci yok mu? İsrailmi burası. Bütün takımların hakkını sömüreceksiniz, alınterini gasb edeceksiniz hiç bı yaptırım yok, puan silme yok, alt lige düşürme yok ohh devam

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