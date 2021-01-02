Uçakta sigara içtiği tespit edilen yolcuya 2 bin 603 lira para cezası

Türk Hava Yollarının (THY) Şanlıurfa-İstanbul tarifeli seferinde tuvalette sigara içerken yakalanan yolcuya 2 bin 603 lira idari para cezası kesildi.

Türk Hava Yollarının (THY) Şanlıurfa-İstanbul tarifeli seferinde tuvalette sigara içerken yakalanan yolcuya 2 bin 603 lira idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa'dan 30 Aralık'ta İstanbul'a hareket eden THY uçağında yer alan İ.H.A., arka tuvalette sigara içti. Durumu fak eden kabin ekipleri, İ.H.A. hakkında "kural dışı yolcu" formu düzenledi.

Kaptan pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kulesi'ne sigara içen yolcuyu bildirerek, uçağa polis talep etti.

Uçağın saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından polis ekibi, İ.H.A.'yı uçağın kapısında bekledi.

Polis merkezine götürülen ve hakkında işlem yapılan yolcuya 2 bin 603 liralık idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran