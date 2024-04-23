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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, sigara, elektronik eşyalar ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 57 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 50,41 gram esrar, 7 uyuşturucu nitelikte hap, kaçak 6 bin 935 paket sigara, 227 elektronik sigara, 213 kilogram tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 makaron, 3 bin 297 akıllı saat, kablosuz kulaklık, makyaj malzemesi, termos, 26 kilogram çay ile 22 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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