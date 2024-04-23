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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 122 gram uyuşturucu, uyuşturucu öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, otomobilin tavan kısmı ve araçta bulunan çantaya zulalanmış 122 gram uyuşturucu, uyuşturucu öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ele geçirildi.

Otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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