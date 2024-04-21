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Van'da Yapılan Yol Kontrolünde 520 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, İ.D. idaresindeki otomobilde bagaja istiflenmiş vaziyette 520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yapılan yol kontrol devriyesinde 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada İ.D. idaresindeki otomobilde bagaja istiflenmiş vaziyette 520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik Van Güvenlik Trafik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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