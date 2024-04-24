Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Uyuşturucu, Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda uyuşturucu, sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 56 şahıs yakalandı ve birçok kaçak malzeme bulundu.
Van'da jandarma ekiplerine yürütülen kaçakçılık operasyonları kapsamında uyuşturucu, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 15-21 Nisan 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 42 olayda 56 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; 5 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 9 bin 212 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet kaçak cep telefonu ve 380 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" denildi. - VAN