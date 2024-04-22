Üye Girişi
Haberler

Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda tıbbi ilaçlar, sikke ve objeler, sigaralar, elektronik sigaralar, kulaklıklar, şarj aletleri ve kablolar ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kentte gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz yollarla yazılan ve kare kodu bulunmayan 933 tıbbi ilaç, 358 sikke ve obje, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 610 paket sigara, 44 elektronik sigara, 70 kulaklık, 16 şarj aleti ve kablosuna el konuldu, 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan Ankara etkinlikleri 2024! Ankara'da ücretsiz 23 Nisan konserleri ve etkinlikleri nerede? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu? Sivasspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sivasspor FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe puan kaybetti mi? Fenerbahçe puanı kaç oldu 22 Nisan 2024? Muslera milli takımı bıraktı mı 2024? Sevgiliye 23 Nisan mesajları! Flörte, Erkek/Kız arkadaşa 23 Nisan kutlama mesajları! 23 Nisan sözleri! En anlamlı 23 Nisan sözleri! 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili mesajlar! 23 Nisan mesajları! 23 Nisan Mesajları, Sözleri ve Şiirleri 2024 23 NİSAN ŞİİRLERİ: En güzel, uzun, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! 23 Nisan şiir ve sözleri! Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sivasspor - FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler! ?? 23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title