Temizlik görevlisi Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Temizlik görevlisi Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu

İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu, kaldırım taşlarının arasına sıkışan sigara izmaritlerini elleri ile topladı.

Temizlik görevlisi Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu
17.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:51

İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu, kaldırım taşlarının arasına sıkışan sigara izmaritlerini elleri ile topladı. O anların yer aldığı fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşılınca temizlik görevlisi gönüllerde taht kurdu.

Zeytinburnu Belediyesi Temizlik Müdürlüğünde görev yapan Cevat Gençoğlu (30), sokakta yaptığı temizlik çalışması sırasında kaldırım taşlarının arasına sıkışan sigara izmaritlerini eğilerek elleri ile çıkardı. O anların yer aldığı fotoğraf kareleri bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılınca Gençoğlu, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürece binlerce beğeni ve yorum alan Gençoğlu, herkesin gönlünde taht kurdu.

Bir fotoğraf karesi ile Türkiye'nin gündemine gelen Cevat Gençoğlu, "10 yıldır işimi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. O gün sigaralar çıkmadı, ben de elimle çıkardım. Normalde süpürerek çıkıyor. Çıkmadığı zamanlarda elimle ya da başka şekilde çıkarıyorum" dedi.

"Yani görenlerin hepsi bayıldı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yaşanılanların ardından hemen Cevat Gençoğlu ile telefonda görüştü. Başkan Arısoy, telefon görüşmesinde kendisini tanıtarak nasıl olduğunu sordu. Gençoğlu'nun kaç yıldır Zeytinburnu Belediyesinde çalıştığını soran Başkan Arısoy, "Çok hoşumuza gitti. Ben ömrümce hakikaten her işi severek yaptım. Senin de o yaptığın işi severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Arayıp sesini duyayım, bir tebrik edeyim dedim. Yani görenlerin hepsi bayıldı. Bizi çok mutlu ettin. Ne diyeceğimi bilmiyorum Cevad kardeşim. Allah yardımcın olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Arısoy, Gençoğlu'nun 30 yaşında olduğunu ve evlenmediğini söylemesi üzerine, "Seni derhal evlendirmemiz lazım bak, haberin olsun. Bu benim telefonum, bir isteğin, arzun olursa beni ara. Çok tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı Haber
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Ersin Korkut Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Adana Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Temizlik görevlisi Cevat bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 14:39:49. #1.15#
title