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Teknik direktörlerin yabancı kuralına tepkisi sürüyor

Sergen Yalçın: Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsunFuat Çapa: Kısıtlamanın çok bir şey kazandıracağına inanmıyorumİSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yeni yabancı kuralıyla ilgili, "Anadolu'daki takımları düşünün.

Teknik direktörlerin yabancı kuralına tepkisi sürüyor
10.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:40

Sergen Yalçın: Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun

Fuat Çapa: Kısıtlamanın çok bir şey kazandıracağına inanmıyorum

İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yeni yabancı kuralıyla ilgili, "Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oynat diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun" dedi.Süper Lig'deki teknik direktörlerin değişen yabancı kuralına tepkileri sürüyor. Fatih Terim, Erol Bulut, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna, Hikmet Karaman ve İbrahim Üzülmez'in ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da değişen kurala tepki gösterdi.SERGEN YALÇIN: BU KARARI KİMLER ALDI, ÇOK MERAK EDİYORUMTakımlardaki yabancı sayısını düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası olmadığına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Yabancı konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim, bu kararı kimler aldı? Kimler oturup bu kararı aldı? Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini bir gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Herkes Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak. Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var ve onlar da konuşsun" ifadelerini kullandı.FUAT ÇAPA: KISITLAMANIN ÇOK BİR ŞEY KAZANDIRACAĞINA İNANMIYORUM

Yabancı kısıtlamasının Türk futboluna bir fayda getirmeyeceğini düşündüğünü belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da, "Bir nedeni vardır. Bunu bilirsek düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Geçtiğimiz yıllarda da sayı düşürüldü, sonra serbest bırakıldı. Kısıtlamanın çok bir şey kazandıracağına inanmıyorum. 2012-2013 sezonunda da kadroya altyapıdan oyuncu almak zorundaydınız ama kaç tanesi oynuyordu. Bunlarla uğraşmak yerine altyapıdan nasıl oyuncu yetiştirilir, bunlar için doğru tavsiyeler vererek yerli oyuncuları A takıma katmak daha doğru olur. Bunu maddi olarak yapıyorlarsa, yine yanlış. Diğer federasyonlar kulüplerin bütçesini kontrol edip o doğrultuda karar alıyor. Havuz ne kadar daralırsa seçenek o kadar az oluyor. Değerleri de artacaktır bu şekilde. 2012-13 gibi senelerde rakamlar çok uçuktu. Nedeni tam olarak anlarsak, ona göre değerlendirip cevap veririz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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