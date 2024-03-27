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Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Sergen Yalçın Antalyaspor Spor Güncel Haberler

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