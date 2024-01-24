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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Son 4 maçı geriye düşmemize rağmen kaybetmedik

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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almanın çok önemli olduğunu belirterek, 'Son 4 maçı geriye düşmemize rağmen kaybetmedik, bugün kazandığımız için tüm oyuncularımı kutluyorum' dedi.

Antalya spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivas spor maçının ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almanın çok önemli olduğunu belirterek, "Son 4 maçı geriye düşmemize rağmen kaybetmedik, bugün kazandığımız için tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalya spor, sahasında ağırladığı Sivas spor'u 2-1 mağlup etti.

Bu ay 6. maçlarını oynadıklarının altını çizen Yalçın, "Göreve başladığımızdan beri maçlarla başladık ve devam ediyoruz. Çok fazla takımla çalışma şansımız olmadı. Maç maç oyunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha üretken olmaya çalışıyoruz takım olarak. Bugün için 3 puan almak çok önemliydi, kazanmak çok önemli. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Puan cetvelinde herkes birbirine yakın olduğu, 2-3 mağlubiyetle herkesin sıkıntıya düşeceği bir lig" diye konuştu.

"Kadro sıkıntısı"

Oyunun ilk 45 dakikasında mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduklarına değinen Yalçın, "Geriye düşmemize rağmen hiç kopmadık. 4 maçtır geriye düşerek başlıyoruz, o oyunların hiçbirini kaybetmedik. Bu da oyuncuların çok cesaretli olduğunu, mücadele ettiğini gösteriyor. Bu açıdan mutluyuz. Oyuncu grubumuz bizim için çok değerli. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Fikstür çok ağır. Pazartesi 7. maçımızı oynayacağız. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Çok fazla oyuncu değiştirme, rotasyon yapma şansımız yok. İki tane kenar oyuncumuz var, üçüncümüz yok. Oyuncuların üzerine çok fazla yük biniyor, bu da onları çok zorluyor. Oyuncuları dinlendire dinlendire maçlara çıkarmaya çalışıyoruz. Pazartesinden sonra fikstür normale dönerse ve 70-80 dakika oyunda kalırlarsa, ilk yarıdaki oyunu bütün oyuna yayabiliriz" ifadelerine yer verdi.

"Transfer engeli"

Antalya spor'un transfer engeliyle ilgili konuşan Yalçın, "Küçük bir ödeme var. Açılıyor. Yönetimle görüştük. Maksimum 3, minimum 2 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu. Hem lig hem Türkiye Kupası oynuyoruz. Geniş kadroya sahip olursak elimiz güçlenirse daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"Jehezkel sözleri"

Trabzon spor karşılaşmasında yaptığı hareket sonrası kadro dışı kalan ve ülkesine gönderilen İsrailli futbolcu Jehezkel'le ilgili Yalçın, şöyle konuştu:

"Jehezkel, ülkenin hassas noktalarına dokundu. Profesyonel bir futbolcunun yapmaması gereken bir davranış. Bu tür mesajları sporcular veremez, vermelerine gerek yok. İşleri sadece futbol oynamak, spor yapmak. Elimizde olmayan nedenlerle o arkadaşla yolumuz ayırmaya karar verdik. Doğru bir karar bence de. İyi oyuncuydu, hassas noktalar futboldan, spordan daha önemli." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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