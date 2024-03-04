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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Gaziantep FK galibiyeti oyunculara nefes aldırdı

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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK galibiyetinin oyuncularına nefes aldırıp, rahatlattığını söyledi. Yalçın, maçın zorluğuna ve önümüzdeki maçlara değinerek takımın avantajını koruduğunu belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK galibiyetinin oyuncularına nefes aldırıp, rahatlattığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyunun zor olmadığını ama son haftalarda maçları kazanamadıklarını belirtti. Bu karşılaşmanın o nedenle stresinin yüksek olduğunu dile getiren Yalçın, "Zor tarafı orasıydı. Aslında oyuna baktığımız zaman belki beş tane altı tane çok net pozisyon kaçırdık. Gol pozisyonlarımız vardı. İkinciyi atsaydık kolay olabilirdi. Ama bu tür müsabakalarda tabii ikinci golü bulamayınca oyun zorlaşıyor. Rakip de risk alıp baskı yapıp üzerine gelince koruma içgüdüsüyle beraber doğal olarak oyun zorlaşıyor. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz, çok zor maçlar oynuyoruz. İki tane İstanbul deplasmanımız var. Şu anda bulunduğumuz pozisyon puan cetvelinde kendimizi 38 puanla korumaya aldık. Bu bizim için avantaj, 10 maçlık geride periyot var. Son 8 maç tamamen kendi rakiplerimizle. Bu galibiyet bize nefes aldırdı, oyuncularımı rahatlattı. Umarım bundan sonrası Antalyaspor için çok daha iyi olur" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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