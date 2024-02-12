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Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Kaybedilmiş bir müsabaka'

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yılport Samsunpor'a 2-0 yenilen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yılport Samsunpor'a 2-0 yenilen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Bizim açımızdan kaybedilmiş bir müsabaka, doğal olarak tabii ki oyunu değerlendireceğiz." dedi.

Yalçın, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Futbolcuların mücadelesinden, iyi niyetlerinden gayet memnun olduklarını belirten Yalçın, "Özellikle oyunun tamamında iyiydik. İşte milimetrik sayılmayan golümüz, ofsayttan rakibin attığı gol oyunun dengesini bozdu. Biz de öne geçebilirdik, kazanabilirdik aslında ama böyle müsabakalar kolay değil. Samsun deplasmanı zor bir deplasman, onlar da iyi mücadele ettiler. Onların da kazanmaya ihtiyaçları vardı. Tebrik ediyorum. Bizim açımızdan kaybedilmiş bir müsabaka, doğal olarak tabii ki oyunu değerlendireceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltebiliriz, neleri doğru yapabiliriz? Onların kritiğini hafta içi oyuncularla beraber yapacağız. Şu an tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, takımın puan cetvelindeki yerinin kötü olmadığına işaret ederek, "Öncelikle onu söyleyeyim. Bir an evvel küme düşme barajının üstüne çıkmak istiyoruz. Antalyaspor olarak bundan sonraki haftaya odaklanacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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