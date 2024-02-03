Sergen Yalçın Cengiz'in golünü öve öve bitiremedi

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

"CENGİZ'İN BİREYSEL YETENEĞİ"

Mücadeleyi değerlendirip Cengiz'in golüne değinen Yalçın, "Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde kazanmak isterdik, en azından puan almak isterdik. Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı bir gol, onun neticesinde ilk yarıda pozisyonlarımız var. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Yalçın, "Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunum İnşallah Antalyaspor'un kendi hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ederiz" dedi.