Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme çalışması yaptı ve taktik ağırlıklı çift kale maç ile antrenman sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.
Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Mondihome Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise sahada koşu, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.