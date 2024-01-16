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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor maçına hazır

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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu'nda sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Trendyol Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Antalyaspor, kupa maçına odaklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın lig maçlarında şans bulamayan oyuncularla sahaya çıkması bekleniyor.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu'nda sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve hafta sonu Trabzonspor karşısında 3 puanı kaçıran Antalyaspor'da gözler zorlu kupa maçına çevrildi. Kırmızı beyazlı ekip, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde

Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı. Deneyimli çalıştırıcının karşılaşmaya lig maçlarında şans bulamayan oyuncularla çıkması bekleniyor.

Corendon Park Airlenes Stadyumu'nda yarın saat 13.00'de oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen, Murat Şener ve Hakan Karabalçık hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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