Üye Girişi
Haberler

Adı Beşiktaş'la anılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, ilk kez konuştu. Yalçın, siyah-beyazlı takımdan kendisine henüz bir teklif gelmediğini belirtti.

Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Yönetimin listesinde yer alan deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, siya-beyazlı camia ile ilgili ilk kez konuştu.

FEYYAZ UÇAR "ADAYLARIMIZDAN BİRİ" DEMİŞTİ

Siyah-beyazlı takımda futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" demişti.

"TEKLİF VEYA GÖRÜŞME OLMADI"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sergen Yalçın Beşiktaş Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title