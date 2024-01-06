Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın istediği sonucu alamadı
Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, ilk maçında istediği sonucu alamadı. Antalyaspor, Yalçın yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor ile kendi sahasında golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor derbide karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
SERGEN YALÇIN İLK MAÇINA ÇIKTI
Yeni takımı Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi. Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.