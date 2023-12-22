Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mı olacak, kim olacak?

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada Çalımbay'a emekleri için teşekkür edildi. Peki, Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mı olacak, kim olacak?

RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN MI OLACAK?

Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.