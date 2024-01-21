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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı hakkında konuştu

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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından oyun kontrolünün ellerinde olduğunu belirterek, kazanamıyorlarsa en azından kaybetmemenin sevindirici olduğunu söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın büyük bir bölümünde oyun kontrolümüzdeydi. Oyunun başında da pozisyonlarımız vardı. En azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici" dedi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Baktığımız zaman maçın büyük bir bölümü oyun kontrolümüzdeydi. Oyunun başında da pozisyonlarımız vardı. Öne de geçebilirdik ama bu tür müsabakalarda deplasmanda gol yedikten sonra oyunu çevirmek gerçekten kolay değil. Konyaspor ligdeki pozisyonda çok sağlıklı bir yerde değil. Onlar da çok mücadele ediyor. Kazanmak için doğal olarak mücadele ediyorlar. Ama 3 maçtır geriye düşüyoruz oyunlarda. Ondan sonra çevirmek için çok çaba sarf ediyor çocuklar. Bence bizim adımıza en sevindirici taraf bu. Bu tür deplasmanlar ikinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes kazanmak istiyor doğal olarak. O yüzden en azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici. Teknik ekip olarak Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah bizim için de bundan sonrası iyi olur" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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