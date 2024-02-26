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"Masa başında yapmayın bunları" diyen Sergen Yalçın'dan hakem eleştirisi

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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine ve kararlarına tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın" dedi.

Süper Lig takımı Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

Mücadele hakkında konuşan deneyimli antrenör, "Kaybetmek üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Plana sadık kalıp iyi bir oyun oynadılar. Biraz da riskli bir oyundu. Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Biz o tarafından bakıyoruz. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır" dedi.

"TÜRK FUTBOLU ADINA YAZIK"

Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Sergen Yalçın Galatasaray Antalyaspor Spor Haberler

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