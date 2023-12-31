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Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştı

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Süper Lig ekibi Antalyaspor, Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile son verdi. Yalçın ile prensipte anlaşma sağlandı ve imza töreni yakın bir tarihte Antalya'da gerçekleşecek.

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. İmza töreni ise ilerleyen günlerde Antalya'da gerçekleşecek.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştı

SALI GÜNÜ ANTALYA'DA İMZAYI ATACAK

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştı

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti. Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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