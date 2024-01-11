Bitexen Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, takım pas ve şut çalışması yaptı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.