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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik

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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduğunu belirterek, " Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz" dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, yaklaşık 20 günlük aranın ardından lige konsantre olmanın zor olduğunu belirtti. Oyuncuları lige döndürmenin kolay olmadığına değinen Yalçın, "Onun sıkıntısını yaşayacağımızı söylemiştik. Uzun bir aradan sonra tekrar oyuna konsantre olmak lige döndürmek oyuncuları kolay olmuyor. Bunun sıkıntısını yaşadık. Çok da oyuncularımızı konsantre edememişiz. Oyun olarak çok tatmin edici bir oyun oynadığımızı söylemek zor. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri takım çok iyi oyunlar oynuyor. Arada böyle oyunların minimuma düştüğü maçlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşler bekliyoruz. Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Sergen Yalçın Antalyaspor Spor Güncel Haberler

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