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Sergen Yalçın Antalyaspor'da

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Antalyaspor'da Nuri Şahin'in yerine teknik direktör olarak anlaşılan Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi. Yalçın, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı.

Antalyaspor'da Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için anlaşılan Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.

Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Alman ekibi Borussia Dortmund'dan teklif alarak yardımcı antrenör olarak giden Nuri Şahin'in yerine anlaşılan teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi. Yalçın'ı, havalimanında kulüp başkanı Sinan Boztepe, Basın Sözcüsü Alkan Evren ile yöneticiler karşıladı. Antalya Havalimanı CIP çıkışında taraftarlar tarafından karşılanan Yalçın'a çiçek takdim edilirken, boynuna atkı takıldı. Yalçın, bir taraftarın "Aramıza hoş geldiniz. İnşallah Avrupa'ya gideriz. Taraftarlar çok heyecanlı, güzel bir hava getirdiniz" sözlerine, "İnşallah ve teşekkür ederim" karşılığını verdi.

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için saat 14.30'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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