Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Ligde ve Avrupa'da sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta son olarak alınan Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Yeni yönetimin takımın başına kimi getireceği merak konusu olurken siyah-beyazlı taraftalar takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesi için binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları;