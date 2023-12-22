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Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

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Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesini istiyor. Taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için binlerce tweet attı.

Ligde ve Avrupa'da sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta son olarak alınan Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Yeni yönetimin takımın başına kimi getireceği merak konusu olurken siyah-beyazlı taraftalar takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesi için binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları;

Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sergen Yalçın Beşiktaş Spor Haberler

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