Binlerce tweet attılar! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesini istiyor. Taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için binlerce tweet attı.
Ligde ve Avrupa'da sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta son olarak alınan Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
BİNLERCE TWEET ATTILAR
Yeni yönetimin takımın başına kimi getireceği merak konusu olurken siyah-beyazlı taraftalar takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesi için binlerce tweet attı.
İşte o tweetlerden bazıları;