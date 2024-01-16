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Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor ile karşılaşacak

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Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalıştı. İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.

İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Spor

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