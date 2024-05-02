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Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hakkında sürekli aşk iddiaları çıkan Döngel için önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı söylendi. Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili sessiziğini bozan Döngel, "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum" dedi.

Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde "Aylin" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hakkında sürekli aşk iddiaları çıkan Döngel için önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı söylendi.

"SERGEN ARKADAŞIM, BARIŞ ALPER'İ TANIMIYORUM"

Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili sessiziğini bozan Döngel, "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum" dedi.

"40 KERE SÖYLERSENİZ OLUR"

Habertürk'te yer alan habere göre, konuyla ilgili sessizliğini bozan Döngel; "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Barış Alper Yılmaz Melisa Döngel Sergen Yalçın Alper Yılmaz Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Kerim Köroğlu:

Her ikisine de yetecek kadar kapasite var

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Hek Tor:

Bence yengemiz sol bacağını 3 santim daha sola doğru kaydırıp (aşağı ya da yukarı demiyorum) optik sorunu çözmeliydi, zira gölgenin tonu 1,2 lumen açık olmuş ve hiç de fotojenik sayılmıyor o yüzden.

yanıt0
yanıt0
Seçilmiş kişi:

Tanımıyorum diyerek güya kendini yüceltip karşıdakini küçük düşürüyo

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