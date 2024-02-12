Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Puan cetvelindeki yerimiz kötü değil

Güncelleme:

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçını kaybetmelerine rağmen puan cetvelindeki yerlerinin kötü olmadığını söyledi. Yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Yalçın, maçın dengesinin milimetrelerle bozulduğunu belirtti.

SAMSUN (İHA) – Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçını kaybetmelerine rağmen puan cetvelindeki yerlerinin kötü olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çocukların mücadelesinden memnunum. Oyunun tamamında sayılmayan golümüz var. Bizim golümüz milimetrik ofsayt ile sayılmadı. Samsunspor'un ilk golü ise milimetrelerle sayıldı. Bu oyunun dengesini bozdu. Öne geçsek biz de kazanabilirdik. Samsun deplasmanı zor bir deplasman. Onların da kazanması gereken bir maçtı. Neleri yanlış yaptık, bunları değerlendireceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama puan cetvelindeki yerimiz kötü değil. Bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Naldo'nun sarı kartı vardı. Marius çok iyi bir oyuncu. Defansımızı çok yıpratıyordu. İkinci sarı kartı görmesin diye Naldo'yu oyundan aldım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sergen Yalçın Antalyaspor Samsunspor Samsun Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu? Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir? Şakak neresi? Şakak kemiği neresi? Şakak vücudumuzda nerede bulunur? Şakak ne tarafta bulunuyor? Üstte mi altta mı? İnorganik maddeler nedir, nelerdir? Organik ve inorganik maddelere örnekler! İnorganik maddelerin özellikleri nelerdir? Falda deniz kızı görmek ne anlama gelir? Falda deniz kızı görmek ne demek? Falda deniz kızı görmek iyi mi, kötü mü? Rüyada perde görmek ne anlama gelir? Rüyada tül perde görmek, rüyada beyaz perde görmek ne demek? Rüyada kırmızı ve yeşil perde görmek nedir? 13 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8. yargı paketinde AF var mı, genel af çıkacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title