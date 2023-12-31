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Antalyaspor, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı

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Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Trednyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor'da, Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine, Sergen Yalçın'ın getiridiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından, 'Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl mesajı başlığıyla yayınlanan mesajda, "Kulübümüz teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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