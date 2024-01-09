Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, Pendikspor'u deplasmanda Bahadır Öztürk'ün attığı golle 1-0 yendi. Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi. Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini aldı.
TEK GOL BAHADIR'DAN GELDİ
Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 19. dakikada Bahadır Öztürk attı.
SERGEN YALÇIN İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın yönetimindeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 28 yaparken , Pendikspor 15 puanda kaldı.