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Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı

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Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, Pendikspor'u deplasmanda Bahadır Öztürk'ün attığı golle 1-0 yendi. Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi. Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini aldı.

TEK GOL BAHADIR'DAN GELDİ

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 19. dakikada Bahadır Öztürk attı.

SERGEN YALÇIN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın yönetimindeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 28 yaparken , Pendikspor 15 puanda kaldı.

Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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