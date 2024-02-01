"Bu bir ilk olmalı" diyen İsmail Kartal'dan Antalyaspor maçı öncesi takıma net uyarı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Sergen Yalçın'ın öğrencilerine karşı mücadele edecek.

ANTALYASPOR KAYBETMİYOR

Antalyaspor, Sergen Yalçın geldiğinden beri 6 maçta da kaybetmedi. Üstelik Yalçın, Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

"ONLARA İLK YENİLGİYİ TATTIRMALIYIZ"

Maç öncesi konuşan Kartal'ın takıma, "Antalyaspor'un ne kadar tehlikeli ve dirençli bir rakip olduğunu biliyoruz. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler. Onlara ilk yenilgiyi biz tattırmalıyız. Bunun için de savunmada ilk düdükten son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca hücum hattında da son haftalardaki gibi cömert davranmadan, daha bitirici olmamız şart" dediği öğrenildi.