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Bitexen Antalyaspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti. Sergen Yalçın yönetimindeki üçüncü maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Ligde son iç saha mağlubiyetini 8. haftada Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşayan Akdeniz ekibi, 10. haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, 11. haftada Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Ligin 13. haftasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 15. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Akdeniz ekibi, 17. haftada Kasımpaşa, 19. haftada ise Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Antalyaspor, Trabzonspor beraberliğiyle puanını 29'a çıkardı.

Sergen Yalçın ile üç maçta 5 puan

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı üç maçta 5 puan aldı.

Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, ligde 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bu sonuçla Antalyaspor ile ilk galibiyet sevincini İstanbul deplasmanında yaşayan Yalçın, Trabzonspor karşılaşmasıyla kırmızı-beyazlıların başında üçüncü maçını yenilgisiz tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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