Trabzonspor ve Antalyaspor Teknik Direktörlerinden maç sonu açıklamaları

Trabzonspor maçının ardından (1)

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın 1 puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Avrupa kupalarına gitmek önemli bir hedef

Adem AKALANANTALYA, (DHA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçtan 1 puanla ayrılmalarının kendileri için üzücü olduğunu söylerken; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolun iyileştirici gücünün olduğunu vurgulayıp, Avrupa kupalarına gitmenin önemli bir hedef olduğunu dile getirdi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN 1 PUANLA AYRILMAK BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ OLDU

Kendileri adına iyi bir maç olduğunu belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tamamen bizim kontrolümüzde olan, tamamen oyunu bizim yönlendirdiğimiz, pozisyonlar bulduğumuz, çok pozitif oyun oynamaya çalıştığımız bir maç oldu. Bizim için oyuncularımızın sürekli üretmeye çalıştığı, sürekli ekstra şeyler yapmaya çalıştığı, oyunu kazanmak adına da çok mücadele verdiği bir oyundu. Tabii ki 1 puanla ayrılmak bizim tarafımızdan biraz üzücü oldu. Oyuncularıma bu mücadelelerinden dolayı, bu oyun anlayışını yavaş yavaş benimsemelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 3 maçlık periyotta buradayız. Çok antrenman yapma zamanımız olmadı. Sürekli maç oynayarak takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da çok kolay olmuyor. Biraz zamana ihtiyacımız var ama her geçen gün mesafe kat ettiğimizi, takımın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma yavaş yavaş inşallah çok daha iyi oyunlar oynayıp iyi sonuçlar alırız. Bu arada Trabzonspor'a da başarılar diliyorum diye konuştu.

KUPA MAÇINA YEDEK AĞIRLIKLI BİR KADROYLA ÇIKACAĞIZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor'a karşı oynanacak maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını belirten Sergen Yalçın, Şu anda kupayla ilgili herhangi bir hedefimiz yok. Çarşamba günü yedek ağırlıklı bir kadroyla oynayacağız. Oynamayan oyuncuları daha fazla kullanacağımız bir müsabaka olacak. Orada turu geçersek ondan sonra kupayla ilgili bir planlama yapabiliriz. Şu anda Türkiye Kupası'yla ilgili bir planlama yapmak çok zor. Çok erken çünkü. Önümüzde Türkiye Kupası için uzun bir yol var. Şu anda planlama yapmayı çok mantıklı bulmuyorum. Çarşamba günü bir oynayalım. Ondan sonra duruma göre değerlendiririz. Çünkü çok fazla maç oynuyoruz. Oyuncuların da insan olduğunu unutmamak lazım. Dinlenmeleri gerekiyor. Tekrar toparlanmaları gerekiyor ve süreler çok kısıtlı. Bu herkes için geçerli. Sadece bizim için geçerli değil ama dediğim gibi hem oynayarak hem dinlendirerek bu ay sonuna kadar olan müsabakaları bu şekilde atlatmak istiyoruz ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI FUTBOLUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR

Konuşmasına yaşanan terör saldırılarıyla ilgili başlayan ve gözleri dolan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yani şehitlerimiz var. Hem ülkemiz adına hem aileler adına başsağlığı diliyorum. Bütün dünyada bu çatışma bir an evvel ortadan kalkmasını bütün arzumuz, isteğimiz bu. Futbolun her zaman iyileştirme gücü var. Özellikle ülkemizde ne yaşadıysak ama futbol hep oynandı. Terör oldu, oynandı, sağlık oldu, hastalık oldu, oynandı. Deprem oldu, oynandı. Çünkü bu oyunun iyileştirme gücü var. Biz de futbol ailesinin paydaşları olarak teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, sizler, medya, taraftarlarımız, dilimizi ve üslubumuzu düzgün kullanırsak kalbimizi, yüreğimizi de geri dönüştürürüz diye düşünüyorum. Bu oyun güzel bir oyun. Bunu kaybetmeden buna sahip çıkalım dedi.

GÜNÜ KAZANMAYA ODAKLANIYORUZ

Bu hafta 3'üncü maça çıktıklarını anlatan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü

72 saat dolmadan buraya geldik. Antalyaspor, salı günü oynadı. Biz perşembe günü oynadık. 72 saatte üçüncü maçı oynuyoruz. Oynamamız lazım ama deplasmana geldik. Bu bir bahane değil, bir bilgilendirme. Özellikle Afrika Kupası'nda üç oyuncumuzun olması bizim takımımızın net oyuncuları. Yani özellikle hücumda problem çözen oyuncular Pepe ve Trezeguet. Onun dışında sezon başından beri sakattı. Larssen, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok, dün akşam da Bakasetas sakatlandı. Trabzonspor formasını giyen her oyuncu çıktığı zaman kazanmak ister ama bir takım gerçekler de vardır. Bazen oyunun gerçekleri vardır. Bazen pragmatik düşünmek zorundasındır. ve onun dışındakiler de kulübemde bulunanlar veya oyuna kattıkları süre olarak Hüseyin Türkmen bu sene ilk defa 7 ay sonra son 15 dakikada süre aldı. Doğru bir pragmatik düşünerek günü kazanmaya odaklanıyoruz. Bugün itibariyle baktığımda ligin iyi takımı Antalyaspor'la oynadık. Özellikle Nuri Hoca, bu ligimizde şampiyonluk yaşamış Sergen Hoca. Topa sahip olmayı, geriden oyun kurmayı, genişlik vermeye çalışan ve sayısal olarak üstün gelen bir takım. Zor bir maç olacaktı. Oyunun başında golü bulduk. Onun dışında pragmatik olarak baskı yapmak istedik. Ama baskıyı kırabilecek bir takım. Kırdığında da bizi eksik yakalayabiliyordu. Yapamadığınızda kompakt bir şekilde kalmamız gerekiyordu. Kaldığımız zamanlar oldu. Rakip sahaya geçtiğimiz zaman çabuk topu çabuk kaybetmemek gerekiyordu. Biz bugün biraz onu çok çabuk kaybettik. Topu çevirmemiz gerekiyordu. 7-8 pas yapamadık. Çabuk kayıplar yaptık. Sonrasında da rakibinde biraz daha baskılı oyunu oldu. Rakibin iki direkten döneni var, çizgiden çıkanı var. Bizim de 87'de Enis Destan pası atabilseydi belki kazanarak dönecektik. Bu oyun böyle bir şey. Zor bir müsabakadan çıktık. Zor bir hafta haftalardan çıkıyoruz.

TRABZONSPOR ALINAN 1 PUANA SEVİNMEZ

Sakatların dönmesiyle biraz daha zengin bir kadroya sahip olacaklarını aktaran Abdullah Avcı, Trabzonspor alınan 1 puana sevinmez. Ama yapılan mücadele, oyuncular açısından, niyetleri açısından, son derece iyi, bu beni mutlu ediyor. Umut Bozok, 2,5 aydır ben buradayım ve 2 aydır antrenmanda yok. Umarım iyileşir ve döner aramıza. dedi.

TRABZONSPOR BİR KUPA VARSA ONA TALİPTİR

Türkiye Kupası'nı almak istediklerini kaydeden Abdullah Avcı, Perşembe günü kupa maçımız var. Trabzonspor'un Türkiye Kupası çok var ama bir kupa varsa bunu her zaman taliplisidir. Bunu en iyi şekilde dinlenerek maça hazırlanmak zorundayız. Çalışacağız. Onun için bugünkü mücadele evet rakip kazanabilirdi. Biz de kazanabilirdik. Buradan bugün iyi mücadelenin karşılığında çıkıyoruz. Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum, sevmiyorum ama gerçekçi de olmak gerekir. Onun için bugün 1 puanla ayrıldık. Şimdi iyi dinleneceğiz. Perşembe gününe hazırlanacağız. O diğer hedefimize en iyi şekilde koşmaya çalışacağız şeklinde konuştu.

AVRUPA KUPALARINA GİTMEK ÖNEMLİ BİR HEDEF

Geldikleri günden itibaren 12 maça çıktılarını ve 25 puan topladıklarını belirten Avcı, 1 mağlubiyetimiz var. Kendi evimizde kaybettik. Ligin üçüncüsüyüz. Avrupa kupalarına gidebilmek önemli bir hedef. Ligin ilk iki sırası zaten ayrıldı. Aradaki puan farkı çok büyük. Hem oyuncu, hem ekonomik farklar var. Avrupa kupalarına gitmek de önemli bir hedef. Kulübün kasasına ciddi para girmesi demektir. Avrupa'da oynamak prestijdir. En azından bunu kovalayacağız diye konuştu.

HEMEN PARALARI VERİP TRANSFER YAPAMAYIZ

Forvet transferi yapmayacaklarını belirten Abdullah Avcı, Afrika Kupası yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayı başında bitecek. Bir aylık ve kısa vadede düşünemeyiz. Genel düşünmemiz lazım. Zaten bunu başkanımızla da konuştuk. Bu süreçte önemli olan Trabzonspor'un menfaatidir. Şimdi onlar gitti diye hemen paraları verip de yerine santrfor da alamayız. Bugün Enis Destan bence iyi bir performans sergiledi. Uzun zamandır oynamamasına karşı iyi bir performans sergiledi. Poyraz Efe benim 1,5 sene evvel buradayken A takım kadrosuna aldım ve kampa götürdüğüm bir oyuncudur. Gençlere de bu anlamda doğru zamanda, doğru şekilde yıpranmadan onlara da fırsat vermeye çalışıyorum. Kulübün menfaatleri doğrultusunda politikada bir değişiklik yok. Yabancı kontenjanımız dolu. Bugün bir kere yabancı kotamızın boşalması lazım. Bunun nasıl olacağını bilmek lazım. Şu an mevcut ulaşılabilir hedef bizim için üçüncülük ve Türkiye Kupası. Hani kısa sürede değil Trabzonspor'a 3-4 sene hizmet edecek oyuncu varsa bunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyeceğiz diyerek sözlerini tamamladı.