Samet Aybaba'dan Sergen Yalçın iddialarına yanıt

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aybaba, teknik direktörlük koltuğu için ismi sıkça gündeme gelen Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirilmediğini söyledi.

"6. KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİNİZ, HELAL OLSUN"

Siyah-beyazlı futbolcularla konuştuğunu belirten Samet Aybaba, "Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim" ifadelerini kullandı. Aybaba, gündemlerinde şu an için kadro dışı olmadığını da sözlerine ekledi.

"ELİMİZDE KÖTÜ, ÇÜRÜMÜŞ BİR TAKIM VAR"

'Geniş bir transfer listesinden bahsettiniz, bu geniş liste yapılanma gereği genç oyuncu ağırlıklı mı yoksa tanıdık yüzler de görecek miyiz?' sorusunu yanıtlayan Beşiktaşlı yönetici, 'Genç de var, tecrübeli de var, yaşça olgunluğa daha yakın oyuncular da var. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor' şeklinde konuştu.

"SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME OLMADI"

Samet Aybaba, ismi sıkça Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da konuşarak, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı. Sergen, şu anda takım çalıştırıyor. Bu durum, etik olarak da doğru olmaz' açıklamasını yaptı.

'BAZI HOCALARLA GÖRÜŞTÜK'

Öte yandan siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da bazı hocalarla görüşme yapıldığını açıklayarak, 'Sezon ortası bazı hocalarla görüştük ama kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu' dedi.