Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor! Eski Fenerbahçeli Erol Bulut da listede

Aldığı kötü sonuçlar nedeniyle tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'a hoca dayanmıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile de yollarını ayırdı. Listesinde 6 isim bulunan Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyor.

ESKİ FENERBAHÇELİ EROL BULUT ADAYLAR ARASINDA

Listenin en başında siyah-beyazlılarda şampiyonluk sevinci yaşayan ve şu anda Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın yer alıyordu. Yerli hoca konusunda sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran, şu anda ise İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff'in başında olan Erol Bulut'un adaylar arasında olduğu öne sürüldü.

4 DE YABANCI ADAY VAR

Beşiktaş'ınyabancı hoca liste ise oldukça uzun.Şu anda Hansi Flick, Niko Kovac, Frank Lampard ve Gennaro Gattuso, Kara Kartal'ın gündeminde bulunuyor.

YÖNETİM YALÇIN'I İSTİYOR, ARAT YABANCIDA ISRARCI

Öte yandan siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktör konusunda iki farklı görüşe sahip, Beşiktaş Yönetimi'nde bulunanlar, Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesini çok istiyor. Arkadaşlarının tam tersi düşünceye sahip başkan Hasan Arat ise yabancı teknik adam konusunda ısrarcı.

Adı geçen 6 teknik adam dışında başkan Arat'ın listesinde sezon sonunda Alman devi Dortmund'dan ayrılacak olan Edin Terzic bulunuyor. Arat ayrıca Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in de teknik heyette yer alması için çalışma başlatmaya hazırlanıyor.