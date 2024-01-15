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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na hazırlanıyor

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Antalyaspor, Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda futbolcular yenileme antrenmanı ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5 Turu'nda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın idaresinde gerçekleştirilen idmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise sahada taktiksel çalışmalar üzerinde durdu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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