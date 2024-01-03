Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Antalyaspor, Antalya derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.