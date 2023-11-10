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Dolmabahçe'yi inlettiler! Burak Yılmaz'ı hedef alan Beşiktaşlılar tribünde tek bir hocanın adını haykırdı

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e mağlup olduğu karşılaşmada tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.

"HERKES KENDİNE GELSİN"

"Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratları yapan Beşiktaş taraftarları ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Burak Yılmaz'ı hedef alan Beşiktaş tribünleri tek bir hocanın adını haykırdı

SERGEN YALÇIN'I İSTİYORLAR

Sergen Yalçın'ın adına tezahüratlar yapan Beşiktaş taraftarları ilk yarının son düdüğünün çalmasının ardından ise "Formayı çıkarın, s... gidin" diye bağırdı.

Burak Yılmaz'ı hedef alan Beşiktaş tribünleri tek bir hocanın adını haykırdı

BEŞİKTAŞ, AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş ise Club Brugge'nin kazanmasıyla beraber Konferans Ligi'ne veda ederek Avrupa defterini kapattı.

Burak Yılmaz'ı hedef alan Beşiktaş tribünleri tek bir hocanın adını haykırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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