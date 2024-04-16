Beşiktaş sezon boyunca art arda yaşadığı mağlubiyetler sonucunda teknik direktörü değişikliğine gitmişti. Sezon başından bu yana birçok isimle çalışan Beşiktaş'ta yeniden teknik direktör arayışı başladı. Taraftarlar, Sergen Yalçın'ın yeniden teknik direktör olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı geliyor? Beşiktaş teknik direktörü kim olacak?

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Sergen Yalçın'a dair açıklama yaptı. Aybaba, "Sergen Yalçın ile şu an bir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da bazı hocalarla görüşme yapıldığını açıklayarak, 'Sezon ortası bazı hocalarla görüştük ama kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu' dedi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDE KİMLER VAR?

'Geniş bir transfer listesinden bahsettiniz, bu geniş liste yapılanma gereği genç oyuncu ağırlıklı mı yoksa tanıdık yüzler de görecek miyiz?' sorusunu yanıtlayan Beşiktaşlı yönetici, 'Genç de var, tecrübeli de var, yaşça olgunluğa daha yakın oyuncular da var. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor' şeklinde konuştu.