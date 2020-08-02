Suudi Arabistan'da kurbanlık dana çevredekilere saldırdı
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Suudi Arabistan'da kurbanlık dana çevredekilere saldırdı

Suudi Arabistan'da Kurban Bayram'ı vesilesi ile kesilmeye hazırlanan dana çevredekilere saldırdı.

Suudi Arabistan'da kurbanlık dana çevredekilere saldırdı
02.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:39

Suudi Arabistan'da Kurban Bayram'ı vesilesi ile kesilmeye hazırlanan dana çevredekilere saldırdı.

Suudi Arabistan'da kesilmek üzere getirildiği inşaat halindeki havuzda kasabın elinden kurtulan kurbanlık dana çevredekilere saldırdı. Telefon kamerası ile anbean kaydedilen olayda dananın kesilmek üzereyken iplerinden kurtulduğu ve çevredekilere saldırdığı görülüyor. Dana, kaçmaya çalışan bir kişiye ise kafa atarak havuzun dışına fırlatıyor. - RİYAD

Kaynak: İHA

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