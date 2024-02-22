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Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali nerede oynanacak?

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa nerede oynanacak? soruları gündeme geliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finali ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını ne zaman olduğu araştırılıyor. Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali nerede oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finali 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI OLAYI NEDİR?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Gündem Spor Haberler

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