Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine 500 Milyar dolarlık şehir projesi evlerini tahliye etmeyen vatandaşları öldürme emri verildi

Eski bir istihbarat subayı Albay Rabih Alenezi, evlerini terk etmeyi reddeden "isyancılara" karşı "ölümcül güç" kullanma talimatı aldığını söyledi. BBC'ye verdiği demeçte, Veliaht Prens Muhammed bin Salman Al Saud'un iddialı Neom projesi kapsamında planlanan doğrusal şehir The Line için bir kabileden köylülerin tahliye edilmesi emrini aldığını belirtti.

Alenezi, tahliyeleri protesto eden bir köylünün vurularak öldürüldüğünü iddia etti. The Line, Suudi Arabistan'ın GSYİH'sına 48 milyar dolar katkıda bulunması umuduyla Neom bölgesindeki ilk kalkınma olacak ve başlangıçta Neom dağlarından Kızıl Deniz'e kadar 170km uzanacak şekilde planlanmıştı. Ancak, bu planlar önemli ölçüde küçültülerek 2030 yılına kadar sadece 1.5 mil uzanacak şekilde revize edildi.

Veliaht Prens, projenin yapıldığı alanı mükemmel bir "boş tuval" olarak nitelendirmişti. Ancak, projenin gerçekleşmesi için 6.000'den fazla kişinin taşındığı belirtiliyor. Uydu görüntüleri, birkaç yıl öncesine kadar evlerin, okulların ve hastanelerin bulunduğu bölgelerin şimdi boş olduğunu gösteriyor.

2020'de Huwaitat kabilesinden Al-Khuraybah köyünün tahliyesi emri verildi. Emir, köyün "birçok isyancı" içerdiğini ve "direnenlerin öldürülmesi gerektiğini" belirtiyordu. Alenezi, görevi sağlık sorunları bahanesiyle reddettiğini, ancak görevin yine de yapıldığını söyledi.

Abdul Rahim al-Huwaiti, arazisinin değerlemesine izin vermediği için Suudi yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Suudi devlet güvenliği, köylünün güvenlik güçlerine ateş açtığını ve kendilerinin karşılık vermek zorunda kaldığını iddia etti.

En az 47 diğer köylü, tahliyelere direndikleri için gözaltına alındı ve birçoğu terörle ilgili suçlamalarla yargılandı. 40 kişi halen tutuklu, beşi idam cezası bekliyor.

Suudi yetkililer, The Line için yer açmak zorunda olanlara tazminat teklif edildiğini iddia etse de, ödenen miktarların vaat edilenden çok daha düşük olduğu bildirildi.

Neom projesi, Suudi ekonomisini dönüştürme planları arasında yer alsa da, projenin birçok zorlukla karşı karşıya olduğu ve ülkenin parasının büyük bir kısmının yabancı danışmanlara ve mimarlara gittiği belirtiliyor.