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Suudi Arabistan, UAD'nin İsrail'e yönelik kararını memnuniyetle karşıladı

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Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurmasına hükmettiği kararını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından, UAD'nin İsrail hakkında aldığı karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Suudi Arabistan'ın UAD'nin İsrail hakkında aldığı Refah'a yönelik askeri saldırılarını ve diğer eylemlerini derhal durdurması yünündeki kararını memnuniyetle karşıladığı belirtilirken, söz konusu kararın Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine dayandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Filistin halkının kanuni ve ahlaki haklarına yönelik olumlu bir adım olan bu kararı takdir eder. Ancak aynı zamanda ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak tüm Filistin topraklarını kapsayan uluslararası kararların önemini vurgulamaktadır." ifadesine yer verildi.

Uluslararası topluma da "kardeş Filistin halkına yönelik her türlü saldırının durdurulması için sorumluluklarını üstlenmesi" çağrısı yinelendi.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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