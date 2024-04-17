Kırgızistan'da İhracat Kılavuzları Konferansı Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "İhracat Kılavuzları" konulu konferans düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığının ev sahipliğindeki konferansta, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişim ve ülkenin yeni pazarları ile ihracat fırsatları ele alındı.

Bakanlık bünyesindeki İhracatı Geliştirme ve Teşvik Merkezi çalışanları, "Kırgız ihracatı" konulu sunumlarda, girişimcilerin, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Japonya, Kore ve Almanya gibi ihracat pazarlarında başarılı olmaları için tavsiye ve önerilerini paylaştı.

Sunumlarda, özellikle ülkenin ihracat potansiyelinde öne çıkan ve Kırgızistan'dan en çok talep edilenler arasında bulunan sebze, meyve, bal, et, süt ve giyim ürünleri yer aldı.

Konferansta, İhracatı Geliştirme ve Teşvik Merkezinin 22 Nisan-16 Mayıs'ta ihracat kalemleri tanıtım kampanyası düzenleyeceği bildirildi.

İhracatı Geliştirme ve Teşvik Merkezi Başkan Yardımcısı Tilek Cumanaliyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, konferansla üreticilere yeni pazar imkanlarını ve kendilerinden talep edilen ürünlere ilişkin bilgileri sunduklarını söyledi.